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Сенатор США объяснил, для чего необходимо соглашение по полезным ископаемым

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Сенатор США объяснил, для чего необходимо соглашение по полезным ископаемым

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенатор США объяснил, для чего необходимо соглашение по полезным ископаемым.

По словам Линдси Грэм, это нужно для понимания американским народом целей защиты Украины.

"Наше соглашение по полезным ископаемым – важно. Потому что тогда американский народ поймёт, зачем США нужно защищать Украину", - заявил Грэм.

После заключения соглашения оно станет аргументом для президента США Дональда Трампа по защите Украины.

"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не бремя, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом", - сказал Грэм.

США и Украина обсуждают соглашение о стратегическом партнерстве. Недавно его показал министр финансов США Скотт Бессент, посетивший Украину. В нём есть доступ США к стратегически важным редкоземельным металлам в Украине.

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Дональд Трамп Линдси Грэм
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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 16:08
Странно почему только сейчас об этом заговорили, нужно было сразу честно сказать нам об этом еще вначале "помощи"
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 16:08
Странно почему только сейчас об этом заговорили, нужно было сразу честно сказать нам об этом еще вначале "помощи"
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1
2
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 16:06
Трамп сказал надо, Зеля ответил - есть! Забирайте
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2
2
fanatSD (донецк)
15.02.2025 в 16:19
ждун ......заглохни
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