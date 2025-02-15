Сенатор США объяснил, для чего необходимо соглашение по полезным ископаемым.

По словам Линдси Грэм, это нужно для понимания американским народом целей защиты Украины.

"Наше соглашение по полезным ископаемым – важно. Потому что тогда американский народ поймёт, зачем США нужно защищать Украину", - заявил Грэм.

После заключения соглашения оно станет аргументом для президента США Дональда Трампа по защите Украины.

"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не бремя, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом", - сказал Грэм.

США и Украина обсуждают соглашение о стратегическом партнерстве. Недавно его показал министр финансов США Скотт Бессент, посетивший Украину. В нём есть доступ США к стратегически важным редкоземельным металлам в Украине.