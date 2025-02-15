Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС,

Чиновник в соцсети X написал, что война против Украины – угроза ядерной безопасности миру.

"Атака российских беспилотников на Чернобыльское противорадиационное укрытие вызывает глубокую тревогу. Атаки на ядерные объекты являются безрассудными и непростительными. Это еще раз демонстрирует, что захватническая война России в Украине является угрозой ядерной безопасности, которая угрожает всем нам", - написал Харрис в соцсети Х.