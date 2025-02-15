Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС,
Чиновник в соцсети X написал, что война против Украины – угроза ядерной безопасности миру.
"Атака российских беспилотников на Чернобыльское противорадиационное укрытие вызывает глубокую тревогу. Атаки на ядерные объекты являются безрассудными и непростительными. Это еще раз демонстрирует, что захватническая война России в Украине является угрозой ядерной безопасности, которая угрожает всем нам", - написал Харрис в соцсети Х.
Напомним, что российские войска повредили саркофаг разрушенного четвёртого энергоблока Чернобыльськой АЭС ночью 14 февраля. Радиационный фон не превышал допустимую норму.
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