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Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС

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Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Ирландии отреагировал на удар России по саркофагу Чернобыльской АЭС,

Чиновник в соцсети X написал, что война против Украины – угроза ядерной безопасности миру.

"Атака российских беспилотников на Чернобыльское противорадиационное укрытие вызывает глубокую тревогу. Атаки на ядерные объекты являются безрассудными и непростительными. Это еще раз демонстрирует, что захватническая война России в Украине является угрозой ядерной безопасности, которая угрожает всем нам", - написал Харрис в соцсети Х.

Напомним, что российские войска повредили саркофаг разрушенного четвёртого энергоблока Чернобыльськой АЭС ночью 14 февраля. Радиационный фон не превышал допустимую норму.

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Источник:
Simon Harris
Опубликовал: Владислав Прийменко
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