Срна: Шучу с женой, что перееду в Москву

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал для The National, что думает о современной войне.

"Это моя третья война. Я был в Хорватии в 1990-х годах во время конфликта на Балканах, в 2014 году в Донецке и сейчас.

Шучу с женой, что перееду в Москву, чтобы там тоже началась война. Война - это самое страшное, что может быть в мире.

Жизнь людей не имеет такого значения, как раньше. Это отвратительно. Сколько детей осталось без родителей? Сколько людей погибло?", - сказал Срна.