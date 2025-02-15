Срна: Шучу с женой, что перееду в Москву
Хорват - о войне
shakhtar.com
Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал для The National, что думает о современной войне.
"Это моя третья война. Я был в Хорватии в 1990-х годах во время конфликта на Балканах, в 2014 году в Донецке и сейчас.
Шучу с женой, что перееду в Москву, чтобы там тоже началась война. Война - это самое страшное, что может быть в мире.
Жизнь людей не имеет такого значения, как раньше. Это отвратительно. Сколько детей осталось без родителей? Сколько людей погибло?", - сказал Срна.
Свой заключительный контрольный матч на зимнем тренировочном сборе "Шахтер" проведет завтра, 16-го февраля против грузинской "Дилы". Начало - в 12:00.
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