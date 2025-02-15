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Срна: Шучу с женой, что перееду в Москву

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Хорват - о войне

Срна: Шучу с женой, что перееду в Москву

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал для The National, что думает о современной войне.

"Это моя третья война. Я был в Хорватии в 1990-х годах во время конфликта на Балканах, в 2014 году в Донецке и сейчас.

Шучу с женой, что перееду в Москву, чтобы там тоже началась война. Война - это самое страшное, что может быть в мире.

Жизнь людей не имеет такого значения, как раньше. Это отвратительно. Сколько детей осталось без родителей? Сколько людей погибло?", - сказал Срна.

Свой заключительный контрольный матч на зимнем тренировочном сборе "Шахтер" проведет завтра, 16-го февраля против грузинской "Дилы". Начало - в 12:00.

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Источник:
www.thenationalnews.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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