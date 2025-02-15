Левый Берег обыграл в спарринге 21-кратного чемпиона Молдовы
Хороший результат
Фото: Лівий Берег
Пятый контрольный матч "Левого Берега" на турецких тренировочных сборах завершился победой. Киевляне сумели обыграть 21-кратного чемпиона Молдовы - команду "Шериф".
Все решил гол Когута на 58-й минуте. Хавбек выиграл борьбу за мяч, а затем с угла штрафной точно пробил под дальнюю штангу.
Контрольный матч
15.02.2025. Турция
"Шериф" - "Левый Берег“ 0:1
Гол: И.Когут (58)
Состав "Левого Берега": Механив (Караващенко, 72) - Астахов (Соколов, 62), Семенов, Шаповал, Сиднев - Дедух, М.Когут (ГНП, 59; Диего, 75; Галас, 87), Шастал (Войцеховский, 80), И.Когут (ГНП, 59), Синица (Косовский, 46) - Сухоручко (Гереш, 80).
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