Левый Берег обыграл в спарринге 21-кратного чемпиона Молдовы

Пятый контрольный матч "Левого Берега" на турецких тренировочных сборах завершился победой. Киевляне сумели обыграть 21-кратного чемпиона Молдовы - команду "Шериф".

Все решил гол Когута на 58-й минуте. Хавбек выиграл борьбу за мяч, а затем с угла штрафной точно пробил под дальнюю штангу.

Контрольный матч

15.02.2025. Турция

"Шериф" - "Левый Берег“ 0:1

Гол: И.Когут (58)

Состав "Левого Берега": Механив (Караващенко, 72) - Астахов (Соколов, 62), Семенов, Шаповал, Сиднев - Дедух, М.Когут (ГНП, 59; Диего, 75; Галас, 87), Шастал (Войцеховский, 80), И.Когут (ГНП, 59), Синица (Косовский, 46) - Сухоручко (Гереш, 80).