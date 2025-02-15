Акцент на тактике. Кабаев рассказал, чем Динамо занимается на сборах

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от зарубежного тренировочного сбора, который уже скоро завершится.

- Тренировочные сборы фактически заканчиваются. Какое настроение?

- Думаю, все чувствуют, как уже хочется домой. Хотя здесь тепло, а там холодно, но в Киев очень хочется. Очень долго не видели свои семьи. Также много работали на сборах, больше месяца, поэтому завершаем подготовку, надеюсь, на хорошей ноте. Впереди еще два матча - и поедем домой.

- Каждые сборы - это возможность научиться чему-то новому. Это далеко не первые сборы для тебя, но, наверное, первые настолько длительные по времени. Научился ли чему-то новому за этот период?

- В общем, ты всегда учишься чему-то новому - даже в 50-60 лет. Ведь футбол прогрессирует ... Что для себя больше всего отметил - было много тактики, моделирований. Думаю, Александр Владимирович видит, что оно нам приелось, при этом также мы понимаем, что сборы в целом штука не очень приятная, но именно на сборах закладывается фундамент, и ты знаешь, для чего именно ты это делаешь. Поэтому нормально на это реагируем, где-то тяжеловато, но это футбол, мы знаем, что впереди у нас большие задачи, и это принесет нам свои плюсы.

- На сборах есть разные беговые упражнения - в начале было на выносливость, сегодня на скорость. Насколько ты доволен своими показателями?

- Я, честно говоря, самокритичный и максималист по натуре, поэтому всегда хочется лучше - и пробежать, и забить, и отдать. Сегодня бежали против ветра, поэтому результаты были не очень хорошие. Возможно, сказались нагрузки, или уже возраст дает о себе знать... Хотелось немного лучше, но ничего страшного. У нас еще есть время, будет выходной по приезду в Киев, и будем придерживаться плана, который есть у нас.

- Команда находится больше месяца на сборах. Есть ли день, который запомнился тебе больше всего?

- Честно говоря, уже больше думаю о выходных, потому что немного "наелись" (улыбается). В общем, ничего особенного в тренировочном процессе не было. Сегодня хоть и эмоций мало, все уже домой хотят, но были и турниры, и скорость. Поэтому немного посмеялись и в хорошем настроении завершаем этот день.

- Часто на сборах были дни с двумя тренировками в день. Какое лучшее упражнение для тебя лично - с мячом и без него?

- Если спросить у любого футболиста, то, наверное, все скажут, что не любят работу без мяча. Возможно, разве что Тымчик и Дячук любят какую-то работу "черновую" выполнить... Мы любим некий "аквариум", где играем четыре на четыре, пять на пять, или турнир на три-четыре команды, когда играешь на выбывание. Тогда просыпается такой азарт... В общем, нравится все футбольное, с мячами - как, например, квадраты, набрать 15-20 передач подряд и тому подобное. Конечно, никто не любит работать без мяча, но при этом понимаем, что и такие упражнения нужны.

- Поделись секретом, как держать себя в эмоциональном тонусе в течение длительных сборов?

- Трудновато. Стараешься даже самостоятельно немного разрядиться, например, сходить на набережную прогуляться. Думали даже в гольф здесь сыграть, но, честно говоря, сил нет. Кто-то фильмы смотрит, кто-то в PlayStation играет... Сейчас Лига чемпионов играется, много матчей, можно смотреть и чему-то учиться. Также можно читать, но книгу, которую я привез с собой, за все сборы только два-три раза открыл - возможно, надо почитать еще (улыбается).

- Впереди завершающая часть сезона. Не давит на команду то место, на котором находится сейчас "Динамо"?

- На самом деле, это все зависит от того, как футболист или тренер это воспринимает - на кого-то давит, кого-то, наоборот, вдохновляет. По себе скажу, что мы ради этого сделали много работы, и чем дальше мы будем заходить, чем выше подниматься, тем труднее будет удержаться. Это нормально, и каждый футболист, когда надевает футболку с динамовским ромбом, чувствует на себе этот груз ответственности. Но это приятный груз, ведь с этим клубом ты прогрессируешь. Мы понимаем, какие перед нами стоят задачи, какие у нас конкуренты, поэтому будет интересно. От себя мы будем делать все, выкладываться на поле, чтобы достигать результата, которого хотим мы и которого ждут от нас болельщики, тренеры, руководство.

- Ты говорил о динамовской эмблеме, и после этого сезона она может видоизмениться - в случае чемпионства добавляется третья звезда...

- Да, я знаю об этом. Хочется внести свой вклад, чтобы наша эмблема действительно изменилась по завершению сезона.