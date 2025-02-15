Авторы голов - легионеры. Металлист 1925 обыграл в спарринге винницкую Ниву

"Металлист 1925" провел свой второй спарринг 15 февраля. Соперником харьковчан была винницкая "Нива".

В первом тайме за "Металлист 1925" с пенальти отличился бразилец Ари Моура, во втором - замбиец Голден Мафвента отправил. "Нива", в свою очередь, ответила результативным ударом Артура Загорулько. Итог - 2:1 в пользу подопечных Патрика ван Леувена.

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До этого "Металлист 1925" с тем же счетом обыграл "Николаев".

Товарищеский матч. 15 февраля, Винники

"Металлист 1925" (Харьков) - "Нива“ (Винница) - 2:1

Голы: Ари Моура 34 (пен), Мафвента 50 - Загорулько 74

"Металлист 1925": Варакута (Коваленко 72), Гусев, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Панченко, Чурко, Ари Моура (Рашица 62), Борячук, Бугай (Ткаченко 70)

"Нива В": ГНП (игрок на просмотре), Борячук О., Мельник Д., Евтихов, Кобцов, Меженский, Мельник О., Якимчук, Власенко, Чигур, Загорулько.