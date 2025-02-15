Президент Украины рассказал, когда подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Владимир Зеленский на мюнхенской конференции по безопасности заявил, что соглашение будет подписано при готовности и условиях гарантий. Сейчас документ не защищает интересы Украины

"Соглашения подписываются на уровне министров, но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние, поэтому я не дам министрам подписывать соответствующее соглашение. Оно еще не готово, чтобы защитить наш интерес", - сказал Зеленский.

Напомним, что на днях в Киев приезжал министр финансов США с предложением соглашения о партнёрстве, в котором речь шла о полезных ископаемых. Украина взяла документ на доработку. 14 февраля документ передали представителям США.