Зеленский предложил спецпредставителю Трампа поехать на фронт для личной оценки ситуации
Есть причины
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Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит линию фронта.
"Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу - я поеду на фронт с ним, если он будет готов.
Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это.
И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", - добавил глава государства.
12 февраля Госдеп США анонсировал визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в ЕС и Украину с 13 по 22 февраля.
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