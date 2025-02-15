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Зеленский предложил спецпредставителю Трампа поехать на фронт для личной оценки ситуации

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Зеленский предложил спецпредставителю Трампа поехать на фронт для личной оценки ситуации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит линию фронта.

"Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу - я поеду на фронт с ним, если он будет готов.

Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это.

И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", - добавил глава государства.

12 февраля Госдеп США анонсировал визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в ЕС и Украину с 13 по 22 февраля.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
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