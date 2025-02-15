Зеленский предложил спецпредставителю Трампа поехать на фронт для личной оценки ситуации

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит линию фронта.

"Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу - я поеду на фронт с ним, если он будет готов.

Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это.

И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", - добавил глава государства.