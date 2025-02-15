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Александрия уступила Риге в контрольном матче. Один из голов забил экс-игрок Вереса

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Александрия уступила Риге в контрольном матче. Один из голов забил экс-игрок Вереса

Фото: Олександрія

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"Александрия" в заключительном спарринге на зимних тренировочных сборах проиграла латвийской "Риге“. Итоговый счет - 1:3.

Интересно, что александрийцы побеждали пошли первого тайма 1:0, однако после перерыва пропустили 3 мяча. Одним из голов отметился Яго Сикейра, который недавно перешел из "Вереса" в "Ригу".

Контрольный матч

15.02.2025. Турция

"Александрия" - "Рига“ 1:3

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Контрольные матчи ФК Александрия товарищеские матчи ФК Рига
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Источник:
Рига
Опубликовал: Виктор Иванчук
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