Александрия уступила Риге в контрольном матче. Один из голов забил экс-игрок Вереса
Завершают сборы
Фото: Олександрія
"Александрия" в заключительном спарринге на зимних тренировочных сборах проиграла латвийской "Риге“. Итоговый счет - 1:3.
Интересно, что александрийцы побеждали пошли первого тайма 1:0, однако после перерыва пропустили 3 мяча. Одним из голов отметился Яго Сикейра, который недавно перешел из "Вереса" в "Ригу".
Контрольный матч
15.02.2025. Турция
"Александрия" - "Рига“ 1:3
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Рига
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы
- Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей
- Воспитанник Динамо: Хачериди некрасиво себя вел. Его били в душевой
- Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000