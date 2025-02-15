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Футболист Шахтера получил 11-й номер после трансфера Зубкова

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Основа атаки снова становится бразильской

Футболист Шахтера получил 11-й номер после трансфера Зубкова

Getty Images

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Теперь Кевин будет носить футболку с №11 после того, как номер стал "вакантным" из-за продажи Александра Зубкова.

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Бразилец подписал контракт с "горняками" прошлой зимой. Донецкий клуб заплатил "Палмейрасу" за его переход 12 млн евро. С того времени он провел 36 матчей во всех соревнованиях и оформил 13 результативных действий.

На сборах Кевин отметился по одному точному удару в воротах загребского "Динамо" (2:2), "Лудогорца" (4:0) и "Зимбру" (3:0). Также на его счету гол в поединке 7 тура общего этапа Лиги чемпионов против "Бреста" (2:0).

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Шахтер (Донецк) Александр Зубков Кевин
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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