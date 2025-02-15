Футболист Шахтера получил 11-й номер после трансфера Зубкова

Теперь Кевин будет носить футболку с №11 после того, как номер стал "вакантным" из-за продажи Александра Зубкова.

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Бразилец подписал контракт с "горняками" прошлой зимой. Донецкий клуб заплатил "Палмейрасу" за его переход 12 млн евро. С того времени он провел 36 матчей во всех соревнованиях и оформил 13 результативных действий.

На сборах Кевин отметился по одному точному удару в воротах загребского "Динамо" (2:2), "Лудогорца" (4:0) и "Зимбру" (3:0). Также на его счету гол в поединке 7 тура общего этапа Лиги чемпионов против "Бреста" (2:0).