Сайт Кривбасса победил в специальной номинации. Гагарин поделился ключом успеха

Сайт "Кривбасса" победил на церемонии награждения SBC Ukraine Awards 2024 в номинации "Сайт года спортивной организации". Вице-президент клуба Артем Гагарин рассказал об опыте в создании платформы.

"Мы сами делаем большие кейсы, внутри клуба. У нас есть команда, два дизайнера работают над этим. Сайт клуба - в тренде или нет? В тренде! Сейчас сайт, если он адаптирован нормально к мобильному телефону, он заменяет приложения. Он работает.

Наполнение нашего сайта - оно максимальное. И - официальное. Это вызывает доверие, я доверяю именно информации с официальных сайтов организаций. Если говорить о цифрах показателей, то, конечно, это меньше, чем социальные сети. За 2024 год у нас было 225 000 пользователей и более полутора миллионов просмотров.

Но, если брать за основу то, что многие медиа - спортивные и неспортивные - берут информацию именно с сайта, и этот материал выходит на их ресурсах - это увеличивает просмотры этого материала. Косвенные, а потом общие, и получается больше, чем у соцсетей. Потому что, из соцсетей можно взять картинку, но детальное описание, информацию, интервью какие-то ты из социальных сетей не возьмешь. Поэтому сайт является очень важным инструментом.

Можно сделать классный сайт. Но главное не сайт, а умение им пользоваться нам самим. Наконец у нас появился фан-шоп как сайт, сейчас мы ищем человека, который запустит все это у нас. Не хватает людей, которые могли бы заниматься именно фан-шопом", - сказал Гагарин.