Во второй части сезона будут разрывать? Шищенко подвел итоги тренировочного сбора Оболони
Тренер доволен
Фото: Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко подытожил учебно-тренировочный сбор команды в Турции.
- Сергей Юрьевич, вчера состоялся контрольный матч, победа 3-0 над "Решицей". Последняя игра на сборах выдалась самой результативной. Прокомментируете этот поединок?
- Она была самой результативной, но мы играли через день и ребята были под нагрузкой в плане того, что сыграли игру, некоторые игроки полностью игру, и потом через день еще нужно было играть. Было видно, что мы не в тех кондициях были на этот матч, потому что была усталость, были проблемы с мышцами. Я очень рад, что мы классно сыграли и добились результата соответствующего и закончили сборы на позитивной волне.
Очень благодарен игрокам за отношение к этой игре, потому что тяжело было играть через день. У нас есть травмированные, есть больные ребята, которые восстанавливаются после заболеваний, поэтому у нас было ограниченное количество игроков, поэтому за три дня сыграть два матча, такая нагрузка для ребят была очень серьезной.
- Как в целом можете оценить сбор для команды? Удалось ли выполнить весь тот замысел, который был перед ним?
- Да, мы все выполнили, очень хорошие условия для тренировок, для восстановления были. Поэтому все, что мы планировали, все выполнили и в тренировочном процессе, и в плане контрольных игр. Поэтому в этом плана я очень доволен.
- В последних играх у команды значительно улучшается результативность по сравнению с первыми поединками. С чем это может быть связано?
- Я уже говорил ребятам, и я очень рад, что они уже на автомате понимают мои требования, то, что я хочу видеть, то, что мы тренируем на тренировках, и они это показывают в каждой игре. Поэтому я очень доволен теми действиями, которые есть в последних матчах. В последних четырех матчах мы уже показывали очень содержательную игру.
- Сегодня команда отправляется в Киев. Расскажите, какой план дальше у команды до первого официального поединка?
- Сегодня у нас последняя тренировка, потом восстановление будет, и уже вечером мы отправляемся в Киев. И у нас будет один день в дороге, очень сложная дорога, поэтому ребята отдохнут в этот день. И 16-го числа тоже будет день отдыха, а уже с 17-го февраля мы начинаем готовиться в недельном цикле к "Ворскле".
- Следили ли за "Ворсклой" на сборах, возможно ездили на их контрольные поединки?
- Весенний футбол очень непростой будет. Мы, конечно, следили за "Ворсклой". Мы были на играх "Ворсклы" здесь, в Турции. Поэтому понимаем, как они могут играть, будем серьезно готовиться к началу первой игры.
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