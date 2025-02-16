Победы Забарного, Ярмолюка и Миколенко в АПЛ, автогол Батагова принес поражение Сикану и Зубкову, нули Баварии и Байера. Главные новости за 15 февраля

Начинаем наш традиционный дайджест с новостей немецкой Бундеслиги, где в субботу состоялся центральный поединок всего 22-го тура. В частности, встречались действующий чемпион и текущий лидер первенства. Конечно, речь идет о поединке подопечных Венсана Компани и Хаби Алонсо. В итоге, леверкунзенский "Байер" и мюнхенская "Бавария" разошлись миром, при этом не сумев поразить ворота друг друга за 90 минут. Сейчас "фармацевты" отстают от баварцев в турнирной таблице на 8 зачетных баллов.

Переносимся в солнечную Испанию. В рамках 24-го тура Примеры сенсационно потерял очки лидер турнирной таблицы. В выездном матче против "Осасуны" мадридский "Реал" первым открыл счет - отличился французский нападающий Килиан Мбаппе. Однако, под занавес поединка удаление в составе "сливочных" заработал английский хавбек Джуд Беллингем. Хозяева воспользовались этим численным преимуществом и благодаря пенальти установили паритет на табло. Несмотря на эту ничью, команда Карло Анчелотти сохранила первую позицию.

Теперь к актуальным новостям "Туманного Альбиона", где уже традиционно успело засветиться сразу несколько украинских легионеров. В частности, в 25-м туре тамошней АПЛ свой очередной полный поединок отыграл наш соотечественник Виталий Миколенко. А его "ириски" на выезде разобрались со "стекольщиками" - 2:1. При этом, "Эвертон" первым пропустил и был вынужден отыгрываться по ходу второй половины встречи.

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Также успешно 25-й тур английского чемпионата провели еще два украинских легионера: центрбек "Борнмута" Забарный и полузащитник "Брентфорда" Ярмолюк. "Вишневые" на выезде разбили "Саутгемптон" (3:1), а "пчелки" в гостях, благодаря быстрому голу, минимально переиграли "Вест Хэм" (1:0). Илья традиционно появился на поле с первых минут и провел полную игру, а Егор - вышел на последние 15 минут основного времени.

Также свою победу в этом туре АПЛ провел клуб еще одного представителя национальной сборной Украины. Впрочем, Александр Зинченко хоть и попал в заявку "канониров" на игру против "лис", однако наставник лондонцев Микель Артета на поле его так и не выпустил. В итоге, "Арсенал" без украинца на классе переиграл "Лестер" - со счетом 2:0. Победный дубль в составе гостей оформил в концовке поединка оформил испанец Мерино. "Арсенал" продолжает идти на второй позиций в турнирной таблице английского чемпионата.

Команда Пепа Гвардиолы продолжает выходить из кризиса и набирать ход, а зимние новички "горожан" начинают давать реезультаты. Результат матча для хозяев "Этихада" обеспечил хет-трик Мармуша. Египетский новичок "Сити" трижды поразил ворота сорок за 14 минут в середине первого тайма. А погром в концовке довершил воспитанник "Манчестер Сити" англичанин Макети. После этого тура, "горожане" замыкают топ-4 АПЛ.

Теперь к украинским легионерам в Турции. В частности, в одном матче 24-го тура Суперлиги Турции участие приняло сразу трое наших исполнителей. Речь идет о гостевом противостоянии "Трабзонспора" и "Бешикташа". Итоговую победу одержали именно хозяева - со счетом 2:1. В свою очередь, в составе гостей: Арсений Батагов отыграл полный матч и отметился автоголом, Александр Зубков вышел на замену на 66-й минуте, а Даниил Сикан вышел в старте и провел на поле 87 минут. Сейчас команда украинцев идет 9-й в турнирной таблице.

И на конец к результатам еще двух наших футболистов. Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров сыграл полный матч против "Блэкберна" в 33-м туре Чемпионшипа. В итоге, его команда уступила на выезде со счетом 0:2. В свою очередь, украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин вышел на замену в матче против "Истры 1961" в рамках 22-го тура ХФЛ - команды расписали мировую 1:1.