Politico заявляет, что США на днях начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. Реакция Украины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Издание Politico сообщило, что в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа отправится в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российской и украинской сторонами.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока нечего обсуждать.
"На сегодня на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам, Россия не хочет переговоров, она хочет формальный переговорный стол. В Саудовской Аравии от Украины не будет представителя для переговоров", - сказал Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разговоры о том, кто будет участвовать в переговорной группе от украинской стороны (во время потенциальных переговоров), еще не велись.
"Я не знаю. Мы об этом еще не говорили. Что-то печатают в медиа, кто-то говорит, что будет встреча в Саудовской Аравии, даже наш флаг поставили", - сказал президент.
В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности, куда приехали 60 лидеров государств и правительств. Она продлится с 14-го по 16-е февраля. Главная тема обсуждений - война России против Украины.
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