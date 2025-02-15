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Politico заявляет, что США на днях начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. Реакция Украины

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Politico заявляет, что США на днях начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. Реакция Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Politico сообщило, что в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа отправится в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российской и украинской сторонами.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока нечего обсуждать.

"На сегодня на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам, Россия не хочет переговоров, она хочет формальный переговорный стол. В Саудовской Аравии от Украины не будет представителя для переговоров", - сказал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разговоры о том, кто будет участвовать в переговорной группе от украинской стороны (во время потенциальных переговоров), еще не велись.

"Я не знаю. Мы об этом еще не говорили. Что-то печатают в медиа, кто-то говорит, что будет встреча в Саудовской Аравии, даже наш флаг поставили", - сказал президент.

В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности, куда приехали 60 лидеров государств и правительств. Она продлится с 14-го по 16-е февраля. Главная тема обсуждений - война России против Украины.

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Источник:
www.politico.eu
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
15.02.2025 в 23:40
Представителя не будет, а переговоры будут… вот такой вот итог :(
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Комментарии 2
kalan-86 (Анкара)
15.02.2025 в 23:40
Представителя не будет, а переговоры будут… вот такой вот итог :(
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 00:34
Нужно проверить информацию. Politico врет каждый раз, как только рот открывает.
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