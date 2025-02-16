Футболисты Ингульца не получили всю зарплату за последний месяц, – журналист

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, за последний месяц игроки "Ингульца" получили всего 50% от своей заработной платы.

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По решению владельца клуба Александра Поворознюка, рассчитывать на оставшуюся сумму они смогут в случае улучшения результатов весной.

Напомним, "Ингулец" замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины (9 очков) после 16 матчей. У команды худшая защита (31 пропущенный мяч), а первую победу в чемпионате футболисты одержали лишь в конце осени.