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Футболисты Ингульца не получили всю зарплату за последний месяц, – журналист

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Задержки в воспитательных целях?

Футболисты Ингульца не получили всю зарплату за последний месяц, – журналист

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Как сообщает журналист Дмитрий Венков, за последний месяц игроки "Ингульца" получили всего 50% от своей заработной платы.

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По решению владельца клуба Александра Поворознюка, рассчитывать на оставшуюся сумму они смогут в случае улучшения результатов весной.

Напомним, "Ингулец" замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины (9 очков) после 16 матчей. У команды худшая защита (31 пропущенный мяч), а первую победу в чемпионате футболисты одержали лишь в конце осени.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
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