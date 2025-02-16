"Мы нашли бы темы для разговора": Голодюк – о футбольном человеке, с которым хотел бы поужинать

Главный тренер юношеских сборных Украины U-15, U-16 Олег Голодюк ответил на вопрос, с кем бы он хотел поужинать после тяжелого матча.

“С Гвардиолой. Думаю, мы бы нашли темы для разговора. Больше меня интересуют тактические моменты, которые он использует, и то, как ему или его помощникам все эти идеи приходят в голову", — сказал Голодюк в эфире клубного YouTube-канала криворожского "Кривбасса".

Напомним, что специалист назначен на пост в юношеские сборные на этой неделе.