"Мы нашли бы темы для разговора": Голодюк – о футбольном человеке, с которым хотел бы поужинать
Желающих точно будет немало
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Главный тренер юношеских сборных Украины U-15, U-16 Олег Голодюк ответил на вопрос, с кем бы он хотел поужинать после тяжелого матча.
“С Гвардиолой. Думаю, мы бы нашли темы для разговора. Больше меня интересуют тактические моменты, которые он использует, и то, как ему или его помощникам все эти идеи приходят в голову", — сказал Голодюк в эфире клубного YouTube-канала криворожского "Кривбасса".
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Напомним, что специалист назначен на пост в юношеские сборные на этой неделе.
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Источник:ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Александр Симченко
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