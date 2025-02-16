Силы обороны ранили и ликвидировали 1730 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также немало техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1730 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 215 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 858390 (+1730) человек,
- танков ‒ 10073 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84) ед,
- артиллерийских систем – 23185 (+11) ед,
- РСЗО – 1283 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1067 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36),
- крылатых ракет ‒ 3063 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 37456 (+77) ед,
- специальной техники – 3749 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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