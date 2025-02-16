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Силы обороны ранили и ликвидировали 1730 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Силы обороны ранили и ликвидировали 1730 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1730 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 215 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 858390 (+1730) человек,
  • танков ‒ 10073 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21011 (+84) ед,
  • артиллерийских систем – 23185 (+11) ед,
  • РСЗО – 1283 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1067 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 3063 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37456 (+77) ед,
  • специальной техники – 3749 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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