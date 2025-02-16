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Россияне ночью атаковали Украину 143 БпЛА. Сколько из них сбило ПВО?

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Россияне ночью атаковали Украину 143 БпЛА. Сколько из них сбило ПВО?

Фото з відкритих джерел

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Россияне в ночь с 15 на 16 февраля атаковали Украину 143 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Воздушное нападение продолжалося с 21:00 до утра следующего дня.

Оккупанты запускали беспилотники с трех направлений в РФ: Орла, Брянска, Шаталово.

Кроме этого, по Одещине с территории оккупированного Крыма полетели две баллистические ракеты.

“По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 95 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одещина”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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