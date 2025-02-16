Россияне ночью атаковали Украину 143 БпЛА. Сколько из них сбило ПВО?

Россияне в ночь с 15 на 16 февраля атаковали Украину 143 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Воздушное нападение продолжалося с 21:00 до утра следующего дня.

Оккупанты запускали беспилотники с трех направлений в РФ: Орла, Брянска, Шаталово.

Кроме этого, по Одещине с территории оккупированного Крыма полетели две баллистические ракеты.