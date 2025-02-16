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Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения

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Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения

Фото: скріншот з відеотрансляції

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения.

По словам лидера, Украину российские войска атаковали ракетами, ударными дронами и авиабомбами (КАБ). Президент призвал мир дать Украине системы ПВО.

"На этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, но нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", - сказал президент

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Напомним, что президент Украины принимает участие в мюнхенской конференции по безопасности, который проходит с 14 - 16 февраля.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
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