Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения.

По словам лидера, Украину российские войска атаковали ракетами, ударными дронами и авиабомбами (КАБ). Президент призвал мир дать Украине системы ПВО.

"На этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, но нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", - сказал президент

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что президент Украины принимает участие в мюнхенской конференции по безопасности, который проходит с 14 - 16 февраля.