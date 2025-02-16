Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения
Безумные цифры
Фото: скріншот з відеотрансляції
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения.
По словам лидера, Украину российские войска атаковали ракетами, ударными дронами и авиабомбами (КАБ). Президент призвал мир дать Украине системы ПВО.
"На этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, но нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", - сказал президент
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Напомним, что президент Украины принимает участие в мюнхенской конференции по безопасности, который проходит с 14 - 16 февраля.
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