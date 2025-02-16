Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче

Правый вингер "Шахтёра" травмировался в контрольном матче.

В матче против грузинской "Дилы" полузащитник клуба Марьян Швед получил повреждение. На 22-й минуте матча полузащитник пытался подобрать мяч, но столкнулся с соперником и оказался на газоне.

Украинец ушёл с поля, а на замену вышел Невертон на 28-й минуте.

Сегодняшнюю игру также пропускают Судаков, Педриньо и Крыськив.

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Напомним, что "Шахтёр" проводит заключительный матч с грузинской "Дилой" на тренировочном сборе.