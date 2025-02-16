  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче
В тренде

Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче

Общие новости

Надолго – вот вопрос

Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче

Фото: Шахтар

Новина українською

Правый вингер "Шахтёра" травмировался в контрольном матче.

В матче против грузинской "Дилы" полузащитник клуба Марьян Швед получил повреждение. На 22-й минуте матча полузащитник пытался подобрать мяч, но столкнулся с соперником и оказался на газоне.

Украинец ушёл с поля, а на замену вышел Невертон на 28-й минуте.

Сегодняшнюю игру также пропускают Судаков, Педриньо и Крыськив.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Шахтёр" проводит заключительный матч с грузинской "Дилой" на тренировочном сборе.

По теме
yellow-arrow
Зеленский рассказал, чем россияне обстреливали Украину на этой неделе и назвал количество запущенного вооружения
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 143 БпЛА. Сколько из них сбило ПВО?
yellow-arrow
Силы обороны ранили и ликвидировали 1730 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Шахтер (Донецк) Марьян Швед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости