Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче
Надолго – вот вопрос
Фото: Шахтар
Правый вингер "Шахтёра" травмировался в контрольном матче.
В матче против грузинской "Дилы" полузащитник клуба Марьян Швед получил повреждение. На 22-й минуте матча полузащитник пытался подобрать мяч, но столкнулся с соперником и оказался на газоне.
Украинец ушёл с поля, а на замену вышел Невертон на 28-й минуте.
Сегодняшнюю игру также пропускают Судаков, Педриньо и Крыськив.
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Напомним, что "Шахтёр" проводит заключительный матч с грузинской "Дилой" на тренировочном сборе.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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