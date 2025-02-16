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15 февраля был самый тяжелый день для Сил обороны на фронте с начала 2025 года – ФОТО

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Наибольшее количество атак с начала января

15 февраля был самый тяжелый день для Сил обороны на фронте с начала 2025 года – ФОТО

Генштаб/22 ОМБр

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Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак россиян. Как отмечает аналитический портал Depp State, вчерашний день стал самым тяжелым в 2025 году.

Это очень значительная интенсивность действий от оккупантов. Самая большая с начала января.

15 февраля был самый тяжелый день для Сил обороны на фронте с начала 2025 года – ФОТО - изображение 1
Схема: Deep State

“Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении. 15 февраля враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклев.

С самого утра российская техника начала наката на эти населенные пункты. Подсчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь затруднительно, ведь она варьируется от 20 до 37. Скоро появятся видео с поражениями и можно будет подсчитать, но основная масса техники была уничтожена.

Пехота противника рассредоточилась на южных окрестностях Константинополя, а также в районе лесополосы у точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Богатырь, взорвала пехоту и была поражена во время отката.

Константинополь частично зачищен, стабилизационные действия продолжаются. Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там.

На Улаклы накат был меньше силами от 8 до 10 ед. ОВТ, но для врага более результативен. Сейчас кацапская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно усложняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее”, – говорится в отчете Deep State.

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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
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