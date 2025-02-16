15 февраля был самый тяжелый день для Сил обороны на фронте с начала 2025 года – ФОТО
Наибольшее количество атак с начала января
Генштаб/22 ОМБр
Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак россиян. Как отмечает аналитический портал Depp State, вчерашний день стал самым тяжелым в 2025 году.
Это очень значительная интенсивность действий от оккупантов. Самая большая с начала января.
“Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении. 15 февраля враг проводил штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклев.
С самого утра российская техника начала наката на эти населенные пункты. Подсчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь затруднительно, ведь она варьируется от 20 до 37. Скоро появятся видео с поражениями и можно будет подсчитать, но основная масса техники была уничтожена.
Пехота противника рассредоточилась на южных окрестностях Константинополя, а также в районе лесополосы у точки 127.2. Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Богатырь, взорвала пехоту и была поражена во время отката.
Константинополь частично зачищен, стабилизационные действия продолжаются. Вероятно, что врагу не дадут пока закрепиться там.
На Улаклы накат был меньше силами от 8 до 10 ед. ОВТ, но для врага более результативен. Сейчас кацапская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно усложняет жизнь подразделений Сил Обороны, которые находятся восточнее”, – говорится в отчете Deep State.
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