15 февраля был самый тяжелый день для Сил обороны на фронте с начала 2025 года – ФОТО

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак россиян. Как отмечает аналитический портал Depp State, вчерашний день стал самым тяжелым в 2025 году.

Это очень значительная интенсивность действий от оккупантов. Самая большая с начала января.

Схема: Deep State