Позитив на Покровском направлении. В ОСГВ Хортица сообщили об освобождении населенного пункта
Ряд контратак завершился успешно
DeepState
Вооруженные силы Украины освободили село Пищане у Покровска. Об этом сообщает ОСГВ "Хортица".
Спикер оперативно-стратегической группировки войск Виктор Трегубов в эфире телеканала Киев рассказал об освобождении населенного пункта в Донецкой области.
"Низка контратак украинских сил имела определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Пищане. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были пожаты из еще некоторых населенных пунктов рядом".
Очень серьезные намерения были у россиян по поводу полуокружения города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В текущем месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", – добавил Трегубов.
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