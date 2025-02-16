"Здесь все по-другому": Сваток рассказал о своей жизни в США
Надо привыкать
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Защитник "Остина" Александр Сваток рассказал об адаптации в США: как живется, с какими трудностями столкнулся, с кем общается.
- Насколько за полгода удалось адаптироваться к футболу и жизни в Америке?
- Здесь все по-другому: страна, менталитет, футбол. Трудно сказать, именно насколько я адаптировался, но чувствую, что уже проще. Надеюсь, в ближайшем сезоне все будет складываться удачно.
- К чему труднее всего было привыкнуть в США?
- Очень важно знание языка, поскольку нужно коммуницировать с командой, быть частью коллектива. Чтобы комфортно чувствовать себя в бытовом плане, нужно осознавать, что здесь совсем другой менталитет, уклад, законы. Не говорю, что у нас, в Украине, что-то хуже или лучше - просто нужно понимать различия и принимать их.
Есть много мелочей, которые сейчас даже трудно назвать, которые кажутся поначалу странными, и к этому просто нужно привыкнуть. Например, другой порядок доставки почтовых отправлений; или поступает много сообщений от страховой компании или других служб; или трудно сразу попасть на прием к врачу. На такие вещи сначала обращаешь внимание, а с течением времени привыкаешь.
- В США большая украинская диаспора. В общении с соотечественниками нет дефицита?
- Да, здесь много наших людей, проводятся различные мероприятия.Заметным в Остине стал концерт ТНМК, на котором было много украинцев.
Часто общаюсь с бывшим коллегой по "Днепру" и "Днепру-1" Юрием Проданом, который уже долгое время живет в Остине. Благодарен ему за то, что поделился опытом пребывания здесь. Вообще, заметно, что украинцы здесь помогают друг другу, держатся достаточно дружелюбно.
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