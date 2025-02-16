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Палкин объяснил, почему Шахтер должен быть регулярно в групповом этапе ЛЧ

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Это не вызывает сомнений

Палкин объяснил, почему Шахтер должен быть регулярно в групповом этапе ЛЧ

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин акцентировал внимание на важности выступлений в групповом этапе ЛЧ.

"Доходы от Лиги чемпионов имеют для "Шахтера" важнейшее значение. Мы должны регулярно быть в групповом этапе, иначе это повлияет на нас очень сильно".

"Поэтому нужно сделать все, чтобы выиграть УПЛ, но и даже в этом случае будут матчи квалификации", - сказал Палкин.

Напомним, сейчас "Шахтер" занимает в УПЛ 3-е место. Расстояние до лидера "Динамо" составляет 10 очков.

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Источник:
www.thenationalnews.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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