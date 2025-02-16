Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины
В последнее время постоянно поднимается эта тема
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News озвучил обновленные данные по количеству украинских потерь в войне с Россией.
"Мы зафиксировали потери: 46 000+ погибших солдат. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести и в плену. Нельзя наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или находиться в плену. Где-то 380 тысяч ранены", - сказал Зеленский.
Напомним, 4-го февраля президент, в интервью журналисту Пирсу Моргану, сказал, что потери Украины в войне составляют более 45 тысяч военных.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
16.02.2025 в 19:51
Ответить
3
6
Популярное сейчас
- Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
- Контрольный матч. Шахтер - Дила 2:0. Перекладины Кевина и режим Роберто Карлоса от Педро Энрике
- Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
- Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 19