Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News озвучил обновленные данные по количеству украинских потерь в войне с Россией.

"Мы зафиксировали потери: 46 000+ погибших солдат. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести и в плену. Нельзя наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или находиться в плену. Где-то 380 тысяч ранены", - сказал Зеленский.

Напомним, 4-го февраля президент, в интервью журналисту Пирсу Моргану, сказал, что потери Украины в войне составляют более 45 тысяч военных.