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Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины

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Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News озвучил обновленные данные по количеству украинских потерь в войне с Россией.

"Мы зафиксировали потери: 46 000+ погибших солдат. Есть еще десятки тысяч пропавших без вести и в плену. Нельзя наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или находиться в плену. Где-то 380 тысяч ранены", - сказал Зеленский.

Напомним, 4-го февраля президент, в интервью журналисту Пирсу Моргану, сказал, что потери Украины в войне составляют более 45 тысяч военных.

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Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
www.nbcnews.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
16.02.2025 в 19:51
Рано или поздно он ответит за все
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6
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Комментарии 19
Gudvin85 (Киев)
16.02.2025 в 19:51
Рано или поздно он ответит за все
Ответить
3
6
MaximSK (Киев)
16.02.2025 в 19:56
Не понимаю почему ты на этом сайте, а не на российском? Ты поддерживаешь путина, ненавидишь зеленского и украину, что ты тут делаешь вообще? Если бы ты был нормальным написал бы надеюсь что путин ответит когда-нибудь за все зло что сделал нам
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4
2
Aalex-696 (Немирів)
16.02.2025 в 19:57
Ненавидіти зєлємскага не означає ненавидіти Україну і любити пуйла. зєлємскій - не Україна.
 
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5
MaximSK (Киев)
16.02.2025 в 20:01
Если бы он хейтил бы Зеленского, но при этом хейтил бы россию и путина, ничего бы против не имел бы. Но когда человек поддерживает пуйла и хейтит зеленского на украинском сайте, считаю это ненормальным.
 
2
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Просто Квашин (Харків)
16.02.2025 в 20:01
Повір, путініст, ти теж за колоборантство відповіси... Тебе вже дано моніторять. Не дякуй.
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3
1
fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:02
он может и ответит за всё,а вот когда придут за тобой трепло лапотное?правильно написали ниже-уё....й к "братьям"-лаптям и там вой ждун .......рано или поздно ты своё получишь подстилка ватная
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3
1
fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:06
минусуй дальше ..... и лучше прикуси язык падаль
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3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 19:30
Не повезло Украине с президентом, вор и брехло. А клоуном он хоть нормальным был?
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3
7
fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 19:40
а сша с президентом повезло?такой же рыжий балабол,уголовник и брехло.любитель чудить без гармошки,спаситель х.@.ла.не далеко ушли.в зеркало посмотрите повнимательней.
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7
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 20:03
Нам очень повезло. Сильный бизнесмен, а теперь и теперь президент. Сейчас много супер новостей. Трамп возвращает Америку в ее золотые времена!! А вы ущербные, наслаждайтесь своими брехунами правитеями, блогерами и друг другом
 
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 20:07
Фанат из Донецка. А Донецк - это Украина, или днр, или Россия? Ты наверное и сам не в курсе.))))
 
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Просто Квашин (Харків)
16.02.2025 в 20:11
Пи.зду.н ти ка.цап ! Трамп про.їб.ав половину спадка, який йому дістався від батька ! З нього такий бізнесмен, як з тебе патріот України. Брехлива путінська су.чка !
 
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fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:12
донецк-это УКРАИНА!тупая безмозглая шарлотка.вам повело?посмотрим чем закончит твой ....трамп.пока лижи ему зад до посинения.и слюни подбери.ущербный это ты.прикрой своё .....и не кукарекай
 
2
1
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Просто Квашин (Харків)
16.02.2025 в 20:04
Любиш лизнути путіну між ягодиць...Будь ти проклятий, чморило...
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MaximSK (Киев)
16.02.2025 в 20:10
Какое тебе дело до Украины не понимаю?Зеленский наш президент, мы его выбрали, и выберем его снова на следующих выборах. Ты живешь в США и не мешаемся тебе или ты пророссийский троль?
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4
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2025 в 20:33
Хахаха, ну вы и дебилы.))))))
 
0
1
fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:34
веришь что это дерьмо в сша?сидит гниль на болотах и тявкает.у него все ущербные?а они какие-шалотка,гудвин,барселониус?петухи обрезанные из биробиджана
 
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fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:35
долб....б это шарлотка.прикрой е....о
sticker
 
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fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:14
подстилка ты лапотная и твой ,.....трамп такой же.пристроился в теплой норке,сиди и не гавкай падаль
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