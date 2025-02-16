В Заре решили, что будут делать со старыми долгами

Журналист Дмитрий Венков утверждает, что луганская "Заря" планирует закрыть старые долги. Клуб начал связываться с юридическими посредниками футболистов. Вопросы могут решить уже на следующей неделе.

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Периодически в СМИ появляется информация о долгах "черно-белых" с бывшими игроками. В частности, об этом сообщал Максим Имереков, покинувший луганскую команду в августе 2023 года и не получивший зарплату за 4 месяца.

Также похожие заявления делали экс-хавбек "Зари" Максим Казаков и Никита Шевченко. Долги усложнили луганскому клубу работу по усилению состава и регистрации новичков.