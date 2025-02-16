В Заре решили, что будут делать со старыми долгами
Символично успеть к началу второй части сезона
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Журналист Дмитрий Венков утверждает, что луганская "Заря" планирует закрыть старые долги. Клуб начал связываться с юридическими посредниками футболистов. Вопросы могут решить уже на следующей неделе.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Периодически в СМИ появляется информация о долгах "черно-белых" с бывшими игроками. В частности, об этом сообщал Максим Имереков, покинувший луганскую команду в августе 2023 года и не получивший зарплату за 4 месяца.
Также похожие заявления делали экс-хавбек "Зари" Максим Казаков и Никита Шевченко. Долги усложнили луганскому клубу работу по усилению состава и регистрации новичков.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Шахтер - Дила 2:0. Перекладины Кевина и режим Роберто Карлоса от Педро Энрике
- Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
- Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Каладзе - о словах Шевченко: Для меня неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ