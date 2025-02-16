"Провели очень взрослую игру". Пушич оценил спарринг с Дилой

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал заключительный контрольный матч на зимних сборов против "Дилы" (2:0).

- Мистер, поздравляем с победой! Проанализируйте, пожалуйста, матч "Шахтера" с "Дилой". Все ли ваши установки команда выполнила качественно?

- Считаю, это была очень хорошая тренировка. С определенными игроками мы также занимались на поле, которое находится рядом с этим. Старались дать всем 90 минут игрового времени, настоящую нагрузку, и я думаю, что мы провели очень взрослую игру - очень серьезную, профессиональную, крайне организованную и сфокусированную. Так что я доволен тем, что увидел от всех ребят, включая футболистов, которые вышли в последние тридцать минут, - они все показали хороший уровень. В первом тайме мы, наверное, могли забить еще четыре или пять голов, но в целом не пропустили, были очень агрессивными - в положительном смысле - в дуэлях и не позволяли сопернику бить по воротам. Это было хорошо с нашей стороны.

- Во время матча травмировался Марьян Швед. Что с ним? Что-то известно о времени, которое понадобится ему на восстановление?

- Еще не знаем. Когда игрок вынужден покинуть поле во время матча, понимаешь, что он травмировался. Сколько времени это займет, узнаем, наверное, завтра. Думаю, это было обычное единоборство, но он не попал по мячу и упал, ему очень не повезло. Есть как есть, это футбол, контактная игра, разное может произойти. Я надеюсь, он вскоре вернется, ведь сейчас находится в хорошей физической форме.

- А когда к общей группе смогут присоединиться Педриньо, Судаков и Крыськив?

- Они все в хорошей форме. Как я говорил, Крыськив болел, он не был травмирован. Судаков получил повреждение в прошлом поединке, и он играл во многих матчах, поэтому я решил дать ему еще немного отдохнуть, чтобы он должным образом восстановился и был готов к следующей неделе. Ожидаю, что Крыськив и Судаков вернутся на следующей неделе. Педриньо, наверное, тоже будет в конце недели.