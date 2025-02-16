Вересу не подошли игроки, которые были на просмотре

Ровенский "Верес" решил не подписывать контракты с игроками, которые были на просмотре. В частности, журналист Дмитрий Венков сообщил, что ривненчане попрощались с румынским вингером Колином Попеску.

Имя второго атакующего игрока неизвестно, однако от журналиста Михаила Спиваковского появлялась информация, что он киргизской национальности. Телеграм-канал "Футбол с вертолета" отметил, что футболист тоже уехал ни с чем.

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Зимой "Верес" покинули Яго, Мрвалевич, Мельник и Свитюха. Зато клуб подписал только одного игрока - полузащитника Харатина. Интересно, что перед началом зимнего сбора в Турции, главный тренер Олег Шандрук рассказывал, что главной задачей трансферной кампании является усиление защитного звена.