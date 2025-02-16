Сваток ответил, следит ли он в США за матчами УПЛ

Защитник сборной Украины и американского "Остина" Александр Сваток рассказал, продолжает ли наблюдать за поединками УПЛ.

- За украинской Премьер-лигой есть возможность наблюдать?

- Конечно, слежу - это же мой родной чемпионат. Нахожусь постоянно на связи с друзьями, которых много в разных командах. Когда удается, смотрю матчи - к сожалению, из-за большой разницы во времени это не всегда получается. В любом случае, нахожусь в курсе всех событий украинского футбола.

- Турнирная таблица после первой части сезона является закономерной?

- Таблица всегда закономерна, ведь является показателем выступления команд на длинной дистанции. В течение чемпионата спады бывают у многих команд - где-то везет или не везет, но в целом все выливается в закономерный итог.

- В Украине все удивляются удачным результатам "Александрии". А тебя она удивила? Или какая-то другая команда?

- "Александрия" в игровом смысле уже давно выделяется и играет в современный интересный футбол, на который приятно смотреть. Осенью они набрали много очков, проводили хорошие игры. Я примерно понимаю, какие у команд бюджеты и возможности, и в этом смысле ФК "Александрия" продемонстрировала, считаю, сумасшедший результат - они молодцы.