Сваток ответил, следит ли он в США за матчами УПЛ
Напоминаем, что есть разница во времени
Фото: СК Дніпро-1
Защитник сборной Украины и американского "Остина" Александр Сваток рассказал, продолжает ли наблюдать за поединками УПЛ.
- За украинской Премьер-лигой есть возможность наблюдать?
- Конечно, слежу - это же мой родной чемпионат. Нахожусь постоянно на связи с друзьями, которых много в разных командах. Когда удается, смотрю матчи - к сожалению, из-за большой разницы во времени это не всегда получается. В любом случае, нахожусь в курсе всех событий украинского футбола.
- Турнирная таблица после первой части сезона является закономерной?
- Таблица всегда закономерна, ведь является показателем выступления команд на длинной дистанции. В течение чемпионата спады бывают у многих команд - где-то везет или не везет, но в целом все выливается в закономерный итог.
- В Украине все удивляются удачным результатам "Александрии". А тебя она удивила? Или какая-то другая команда?
- "Александрия" в игровом смысле уже давно выделяется и играет в современный интересный футбол, на который приятно смотреть. Осенью они набрали много очков, проводили хорошие игры. Я примерно понимаю, какие у команд бюджеты и возможности, и в этом смысле ФК "Александрия" продемонстрировала, считаю, сумасшедший результат - они молодцы.
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