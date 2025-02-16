Смогут забрать 2 трофея в конце сезона? Назарина оптимистично подвел итоги сборов
О спарринге, сборах и борьбе за кубки
Фото: Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился впечатлениями от победы в спарринге с "Дилой" (2:0) и оценил тренировочные сборы в целом.
- Егор, каким будет твой анализ матча "Шахтер" - "Дила"?
- Это была наша последняя игра на сборах, мы провели замечательные сборы, очень хорошие игры. Считаю, набрали оптимальных физических кондиций, а самое главное то, что мы побеждали на сборах, что психологически очень важно перед второй частью чемпионата.
- Действительно, "Шахтер" ни разу не проиграл здесь, на сборах, лишь однажды была ничья, а в остальных матчах "горняки" побеждали. О чем это свидетельствует и на что влияет такой показатель?
- Как я сказал, это все влияет на психологическое состояние команды, потому что всегда хочется побеждать. Мы - спортсмены, футболисты - ставим себе максимальные цели также и на сборах. Самое главное, что мы побеждали в этих играх и показывали хороший футбол, я считаю. И, как всегда, сборы - это физическая подготовка, поэтому физически мы готовы ко второй части.
- Достаточно длительными для "Шахтера" стали именно эти зимние тренировочные сборы. Что вы отрабатывали в течение всего этого времени?
- Мы готовились ко второй части чемпионата, это во-первых. Как я уже сказал, физические кондиции, какие-то тактические моменты, какие-то новые моменты в игре - что-то будет меняться. Поэтому я считаю, что подготовились мы достойно.
- Что самое важное показать из первых туров второй части чемпионата?
- Уверенную игру и результат. Мы оптимистично настроены, еще есть шансы, чтобы бороться за чемпионство. Мы - "Шахтер", мы должны бороться и будем бороться. Я считаю, у нас все получится.
- Каковы твои личные цели во второй части сезона?
- Самое главное - выиграть чемпионат, выиграть Кубок. Это самая важная цель. А если говорить о моих индивидуальных задачах - это помогать команде, насколько я могу это делать.
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