Нигерийца не будет, в Турции задержатся. Первак рассказал, как проходит зарубежный сбор Левого Берега

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак оценил выступления команды в последних двух контрольных матчах на тренировочном сборе. Киевляне уступили "Колхети 1913" (1:2) и победили "Шериф" (1:0). Также тренер рассказал о дальнейших планах команды.

- Они были очень информативными, как, впрочем, и предыдущие. В игре с грузинским "Колхети 1913" умудрились упустить победу, потому что не хватало концентрации при розыгрыше стандартных положений, что и привело к поражению - 1:2. Разбор полетов пошел на пользу и в следующем спарринге - с "Шерифом" из Молдовы ребята порадовали собранностью, были мотивированы. Судьбу противостояния решил единственный гол, забитый Иваном Когутом. Также отмечу качественную работу арбитра из Узбекистана.

- Кстати, планировалось, что спарринг с "Шерифом" не будет в Турции последним, что "Левый Берег" еще сыграет 17 февраля.

- Организаторы турецкого сбора подыскали нам спарринг-партнера на 17 февраля, однако мы отказались. Все же, не удалось избежать повреждений и усталость сказывалась. Поэтому решили один день потратить на восстановление, затем сосредоточимся на непосредственной подготовке к стартовому поединку второй части сезона - с "Шахтером".

- На каких игроков основного состава вы не сможете рассчитывать в матче с "горняками"?

- На Андрея Якимива, который еще тренируется по индивидуальной программе.

- Теперь проясните ситуацию с потенциальным новичком из Нигерии - защитником Принсом Эбенезером, который был на просмотре. Он не подошел?

- Если откровенно, то мы до последнего надеялись, что нигериец таки продемонстрирует качества, которые помогут ему претендовать на подписание контракта. Однако этого не произошло: Эбенезера не будет в "Левом Берегу".

- Тем не менее, еще один легионер таки появился в текущем трансферном "окне" в "Левом Берегу".

- Да, мы подписали бразильского полузащитника Диего Энрике, хотя пришлось поволноваться, потому что его предыдущий клуб не спешил прислать нам необходимые документы. Но теперь уже все в порядке. Надеюсь, что Диего Энрике нам поможет.

- Когда "Левый Берег" собирается вернуться в Украину?

- 21 февраля планируем отправиться транзитом через Польшу во Львов, где 24 февраля сыграем в УПЛ с "Шахтером".