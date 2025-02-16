"Это фантастически". Пушич остался полностью доволен тренировочными сборами

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подытожил проведенные тренировочные сборы перед возобновлением УПЛ.

- За все эти спарринги на сборах "Шахтер" ни разу не проиграл, один матч команда завершила вничью, в остальных побеждала. О чем свидетельствует этот показатель?

- Это говорит о том, что мы приехали сюда и работали с отличным настроем, очень старательно, провели взрослые матчи, и это свидетельствует о нашем победном менталитете на этом этапе. Очень приятно видеть это, я счастлив это чувствовать. И, как я всегда говорю, не только результат имеет значение во время межсезонья, ведь мы много работаем и иногда выходим на игру немного более уставшими, чем обычно, однако так же важно с максимальным настроем стараться и хотеть победить. Должен похвалить всех футболистов за это межсезонье, которое было очень длинным. Впереди еще одна неделя, но то, как мы работаем, наш настрой - это фантастически.

- Какие задачи вы будете ставить перед командой с первых минут первого матча второй части чемпионата?

- Как я говорил изначально, мы должны были усовершенствовать определенные вещи, на самом деле, то, что нам удавалось, но не идеально. Мы на многом сфокусировались во время межсезонья, и я увидел немало хороших вещей. Поэтому очень важна решимость - все равно пытаться победить, даже если ты не действуешь первым номером в игре, и такое отношение я увидел во всех этих матчах. В то же время мы играли в Лиге чемпионов, прекрасно себя там проявили. Поэтому в целом я вижу, что мы стали лучше. Надеюсь, мы добьемся успеха и во второй части сезона.

- Последнее, о чем хочется спросить. Довольно длительное время вы находитесь не в Украине, поэтому успели соскучиться по нашей стране?

- Да, несмотря на ситуацию в стране, о которой нам всем известно, мы, безусловно, ждем возвращения, матчей и поддержки наших болельщиков. С нетерпением ждем первой игры и возвращения в Украину!