"Дальше будем решать": наставник Полесья прокомментировал возвращение Макуана
Начнут все сначала?
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Главный тренер житомирской команды Имад Ашур заявил, что Бени Макуана отправится в дубль.
"Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться в скором времени к лагерю второй команды. У них cборы начались позже. Он сборы не проходил. Дальше мы будем решать по поводу его интеграции в клубе", – пояснил Ашур.
В первой половине января конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. В СМИ сообщали, что вингер может присоединиться к ЛНЗ или "Астане".
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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