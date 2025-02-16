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"Дальше будем решать": наставник Полесья прокомментировал возвращение Макуана

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Начнут все сначала?

"Дальше будем решать": наставник Полесья прокомментировал возвращение Макуана

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

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Главный тренер житомирской команды Имад Ашур заявил, что Бени Макуана отправится в дубль.

"Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться в скором времени к лагерю второй команды. У них cборы начались позже. Он сборы не проходил. Дальше мы будем решать по поводу его интеграции в клубе", – пояснил Ашур.

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В первой половине января конголезец попрощался с "волками", а также обвинил клуб в психологической травме, потому что у него забрали паспорт. В СМИ сообщали, что вингер может присоединиться к ЛНЗ или "Астане".

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Полесье (Житомир) Бени Макуана Имад Ашур
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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