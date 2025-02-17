Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 февраля

Киевский клуб в воскресенье провел два контрольных матча и дважды победил со счетом 1:0. Сначала "Динамо" одолело "РФШ" благодаря голу Тымчика, а затем "Петрокуб" – единственный мяч забил Буяльский.

Свой спарринг 16 февраля провел и "Шахтер". Чемпион Украины играл против грузинской "Дилы", и одержал победу со счетом 2:0. По голу забили Педро Энрике и Траоре.

"Рома" остается на девятом месте в чемпионате Италии после победы над "Пармой". Единственный гол забил Соуле, а Артем Довбик провел полный матч на скамейке запасных.

Миланский "Интер" третий раз в сезоне проиграл в чемпионате Италии, и упустил возможность вырваться в лидеры. Команда Симоне Индзаги уступила "Ювентусу" в принципиальном противостоянии (1:0) – единственный мяч забил Консейсау.

"Тоттенхэм" минимально переиграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 25 туре АПЛ и опустил команду Рубена Аморима уже на 15 место. Это было 12 поражение МЮ в чемпионате. Победу "шпорам" принес гол Маддисона.

Нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отдал ассист в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса". Яремчук вышел на замену во втором тайме минуте игры, и на 75-й минуте Яремчук отдал голевую передачу.

Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем 18 тура Первой лиги между "Виктория" – "ЮКСА". "ЮКСА" обратилась в Комитет этики и честной игры, откуда получила подтверждение, что матч находится на "проверке" и действительно считается подозрительным из-за аномальных сумм ставок.