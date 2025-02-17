Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля

Миланский "Интер" третий раз в сезоне проиграл в чемпионате Италии, и упустил возможность вырваться в лидеры. Команда Симоне Индзаги уступила "Ювентусу" в принципиальном противостоянии (1:0) – единственный мяч забил Консейсау.
Нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отдал ассист в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса". Яремчук вышел на замену во втором тайме минуте игры, и на 75-й минуте Яремчук отдал голевую передачу.
Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем 18 тура Первой лиги между "Виктория" – "ЮКСА". "ЮКСА" обратилась в Комитет этики и честной игры, откуда получила подтверждение, что матч находится на "проверке" и действительно считается подозрительным из-за аномальных сумм ставок.