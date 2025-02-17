Экс-тренер Металлиста: Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду

Бывший тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев рассказал об успехах воспитанников футбола Харьковщины.

“Для нас сейчас большое событие – возобновление областного чемпионата. Рады, что продолжают функционировать академии наших клубов - участников ПФЛ ("Металлиста" и "Металлиста 1925"). Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду – Лунин, Мудрик и многие другие, даже Судаков же, уроженец Луганщины, который начинал на Полтавщине – прошел "Металлист". Сейчас вот Синчуку желаем удачи в MLS”.

“Конечно, как ни тяжело, нужно сейчас проводить турниры, принимать в них участие, чтобы юные футболисты не терялись, имели перспективы. Без этого нас бы ожидал очень большой и глубокий перепад, если бы не удалось перезагрузить и запустить в эти сложные времена чемпионаты Украины и областей на всех уровнях”, – считает специалист.