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Экс-тренер Металлиста: Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду

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Экс-тренер Металлиста: Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду

facebook.com/avangard.lozova

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Бывший тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев рассказал об успехах воспитанников футбола Харьковщины.

“Для нас сейчас большое событие – возобновление областного чемпионата. Рады, что продолжают функционировать академии наших клубов - участников ПФЛ ("Металлиста" и "Металлиста 1925"). Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду – Лунин, Мудрик и многие другие, даже Судаков же, уроженец Луганщины, который начинал на Полтавщине – прошел "Металлист". Сейчас вот Синчуку желаем удачи в MLS”.

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“Конечно, как ни тяжело, нужно сейчас проводить турниры, принимать в них участие, чтобы юные футболисты не терялись, имели перспективы. Без этого нас бы ожидал очень большой и глубокий перепад, если бы не удалось перезагрузить и запустить в эти сложные времена чемпионаты Украины и областей на всех уровнях”, – считает специалист.

Игорь Рахаев тренирует "Авангард" (Лозова), который выступает на любительском уровне.

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Игорь Рахаев Металлист (Харьков)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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