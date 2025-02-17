Двойных стандартов нет. Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут пересекать границу
Подробный разбор вопроса от специалиста
Фото - Соцмережі Іллі Скоропашкіна
Илья Скоропашкин рассказал о деталях выезда украинцев за границу и чем отличаются футболисты.
"Спортсмены могут выезжать для участия в соревнованиях, которые проводятся за границей по специальным разрешениям Министерства молодежи и спорта или лично Министра. Пересечение границы во время военного положения регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57. Этими Правилами определены категории лиц, имеющих право выезда при введении правового режима военного положения.
Пункт 2-11 этого постановления прямо предусматривает, что спортсмены, включенные в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, а также спортсмены, включенные в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, имеют право на выезд для участия в спортивных мероприятиях".
“Когда украинский футбольный клуб, который самостоятельно за свои средства подготовил качественного игрока и осуществляет платный его трансфер в европейский топ-чемпионат, в результате чего получает средства за такой трансфер и платит в государственный бюджет значительную сумму налогов с такого трансфера – это учитывается как положительный фактор.
А когда член сборной команды, на спортивную подготовку и участие в соревнованиях которого государство тратило средства, выплачивало ему зарплату или стипендию, без соответствующего согласования и при отсутствии правовых оснований остается за границей – это ущерб для государства. Такие решения принимаются спортсменом без согласования с официальными структурами. Фактически спортсмен прекращает сотрудничество с федерацией, сборной командой и своим клубом без соответствующих согласований”.
“Некоторые случаи в футболе сопровождались самовольным невозвратом спортсменов без соответствующей правовой основы и также имели для них негативные последствия. Например, игрок "Шахтера" Распутько, Гаджиев и Крапивцов из "Днепра-1", тренер "Черноморца" Касьяненко и многие другие.
Если футболист выехал с командой за границу на тренировочные сборы и подписал контракт с зарубежным клубом в рамках существующих национальных и международных правил, позволяющих спортсмену продолжать участие в соревнованиях топ-уровней без нарушений и смены спортивного гражданства, нарушение отсутствует”, – сообщил юрист.
Также отмечается, что общественное восприятие таких случаев как двойных стандартов обусловлено тем, что механизм контроля недостаточно публично освещается.
Популярное сейчас
- Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики
- Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины
- Палкин объяснил, почему Шахтер должен быть регулярно в групповом этапе ЛЧ
- Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного
Комментарии 3