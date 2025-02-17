Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных

Радиоведущий Retersport Франческо Касано считает, что "волкам" стоит задуматься над продажей украинца.

“Довбик? Если он будет хорошо играть, то можно будет его продать за ту же цену, за которую его купили, и эти деньги потратить на кого-то сильнее его. Если это правда, что "Рома" хотела подписать Коло Муани в январе, то француз посадил бы Довбика на скамейку запасных", – сказал Касано.