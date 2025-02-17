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Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных

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Но трансфера не произошло

Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Радиоведущий Retersport Франческо Касано считает, что "волкам" стоит задуматься над продажей украинца.

“Довбик? Если он будет хорошо играть, то можно будет его продать за ту же цену, за которую его купили, и эти деньги потратить на кого-то сильнее его. Если это правда, что "Рома" хотела подписать Коло Муани в январе, то француз посадил бы Довбика на скамейку запасных", – сказал Касано.

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В начале 2025 года Артем забил 3 гола в 6 матчах Серии А, а также отличился в Кубке Италии в поединке против "Милана".

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Артем Довбик Рома (Италия) Рандаль Коло Муани
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Источник:
Giallorossi.net
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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winter (Berlin)
17.02.2025 в 07:58
У Ромі, Коло Муані весь матч був би без мяча, як і Довбик.Для Роми чим ще Довбик не ок, він не вміє забивати головою з його зростом, а ті навішують багато, Жирона грала в розумніший футбол в пас
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Комментарии 3
winter (Berlin)
17.02.2025 в 07:58
У Ромі, Коло Муані весь матч був би без мяча, як і Довбик.Для Роми чим ще Довбик не ок, він не вміє забивати головою з його зростом, а ті навішують багато, Жирона грала в розумніший футбол в пас
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MaximSK (Киев)
17.02.2025 в 07:57
Довбику не подходит команды вроде Ромы или сборной Украины, где у него нет хорошей поддержки полузащиты, здесь надо самому уметь создавать моменты, цепляться за мячи, хорошо комбинировать с полузащитниками. Возможно ему АПЛ бы больше подошел, где делается больше навесов в штрафную.
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 07:34
Це якийсь італійський пистун-бурбас....
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