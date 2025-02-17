Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных
Но трансфера не произошло
Getty Images/Global Images Ukraine
Радиоведущий Retersport Франческо Касано считает, что "волкам" стоит задуматься над продажей украинца.
“Довбик? Если он будет хорошо играть, то можно будет его продать за ту же цену, за которую его купили, и эти деньги потратить на кого-то сильнее его. Если это правда, что "Рома" хотела подписать Коло Муани в январе, то француз посадил бы Довбика на скамейку запасных", – сказал Касано.
В начале 2025 года Артем забил 3 гола в 6 матчах Серии А, а также отличился в Кубке Италии в поединке против "Милана".
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Источник:Giallorossi.net
Опубликовал: Александр Симченко
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winter (Berlin)
17.02.2025 в 07:58
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