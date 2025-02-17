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Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

Общие новости

Снова большие показатели

Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

53 ОМБр

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1530 захватчиков, 16 танков, 52 бронемашины и 37 артсистем.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 859 920 (+1530) человек,
  • танков - 10089 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 21063 (+52) ед,
  • артиллерийских систем - 23222 (+37) ед,
  • РСЗО - 1283 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1067 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25505 (+128),
  • крылатые ракеты - 3063 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37605 (+149) ед,
  • специальная техника - 3750 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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