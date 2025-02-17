Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки
Снова большие показатели
53 ОМБр
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1530 захватчиков, 16 танков, 52 бронемашины и 37 артсистем.
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 859 920 (+1530) человек,
- танков - 10089 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 21063 (+52) ед,
- артиллерийских систем - 23222 (+37) ед,
- РСЗО - 1283 (+0) ед,
- средства ПВО - 1067 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25505 (+128),
- крылатые ракеты - 3063 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 37605 (+149) ед,
- специальная техника - 3750 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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