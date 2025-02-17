Стармер: Британия готова отправить войска в Украину
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений.
"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года.
Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо
Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин", - цитирует Стармера The Telegraph.
Стармер прибыл на экстренный саммит с участием европейских лидеров в Париже в понедельник, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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