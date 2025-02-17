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Россия ночью запустила почти 150 БПЛА - пострадали четыре области

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Россия ночью запустила почти 150 БПЛА - пострадали четыре области

Zelenskiy Official

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В ночь на 17 февраля враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 83-х шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 59 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки РФ пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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