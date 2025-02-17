Россия ночью запустила почти 150 БПЛА - пострадали четыре области
С шести направлений
Zelenskiy Official
В ночь на 17 февраля враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Известно о сбитии 83-х шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 59 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки РФ пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.
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