Россия ночью запустила почти 150 БПЛА - пострадали четыре области

В ночь на 17 февраля враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 83-х шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 59 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки РФ пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.