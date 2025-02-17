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Дулуб объяснил, почему принял решение работать в академии ФК Львов

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Тренеру всегда было интересно работать с молодежью

Дулуб объяснил, почему принял решение работать в академии ФК Львов

фото - ФК Львів

Новина українською

Белорусский тренер Олег Дулуб прокомментировал свое назначение на должность руководителя тренерского штаба ДЮФШ ФК "Львов".

- Ко мне обратились с этим предложением где-то за две недели до того. Руководитель академии ФК "Львов" Роман Евгеньевич Михайлив позвонил и предложил такой вариант, пока у меня нет конкретных предложений по работе.

Он попросил помочь ему в организации работы академии ФК "Львов". Речь идет о формировании единой философии, модели игры, создании тренировочной системы и оценке качества работы нынешнего тренерского состава.

- А чем лично вы руководствовались, когда приняли решение откликнуться на приглашение Михайлива?

- Здесь несколько аспектов. У меня уже давно была идея объединения возрастных групп в вертикали с U-14 до U-19 и с выходом на первую команду. По опыту могу сказать, что большая часть игроков исчезает именно при переходе во взрослый футбол. Меня всегда интересовало, почему так происходит. Поэтому, когда Роман Евгеньевич предложил мне этот вариант, то наши интересы сошлись.

Основное условие, которое он озвучил, - если мне поступит конкретное предложение возглавить один из клубов, то с его стороны не будет никаких преград, - сказал Дулуб.

Напомним, что Дулуб возглавлял взрослую команду "Львова" с сентября 2021 года по март 2023-го. Также специалист тренировал "Карпаты", ЛНЗ и "Черноморец".

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ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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