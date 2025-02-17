Госсекретарь США: Следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что ближайшие недели покажут реальную заинтересованность российского диктатора Владимира Путина в мире.

"Президент Трамп имел разговор с Путиным на прошлой неделе, и в нем Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир. Это правильное решение.

Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", - заявил Рубио в интервью CBC News.