Госсекретарь США: Следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира
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Госсекретарь США Марко Рубио считает, что ближайшие недели покажут реальную заинтересованность российского диктатора Владимира Путина в мире.
"Президент Трамп имел разговор с Путиным на прошлой неделе, и в нем Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир. Это правильное решение.
Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", - заявил Рубио в интервью CBC News.
Ранее Bloomerg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.
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