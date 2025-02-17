Дулуб высказался о перспективах возвращения ФК Львов

Руководитель тренерского штаба ДЮФШ ФК "Львов". Олег Дулуб ответил на вопрос о потенциальном возвращении львовского клуба на футбольную карту Украины.

- В конце марта 2024 года в СМИ уже появлялась информация, что ФК "Львов" может вернуться в профессиональный футбол. Ваш приход, кажется, тоже свидетельствует о серьезности намерений руководства академии. А говорили ли вы с Михайловым о его планах по возвращению на футбольную карту Украины еще одного клуба из Львова?

- Мы эту тему с Михайловым не обсуждали. Сейчас я сосредоточен именно на помощи академии ФК "Львов". В долгосрочной перспективе, конечно, нужно ставить вопрос: "Что будет дальше?". Конечно, вся эта работа должна быть ориентирована на первую команду.

Предложение от другого клуба может поступить мне через неделю или через месяц, поэтому я стараюсь как можно быстрее выполнить все задуманное без потери качества. Самое главное и самое сложное - это запустить процесс. Дальше уже можно давать консультации на расстоянии. Основное - донести до тренеров, как именно это должно работать, чтобы они могли самостоятельно двигаться дальше, - сказал Дулуб.