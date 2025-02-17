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Дроны СБУ поразили НПЗ и крупнейшую нефтеперекачивающую станцию РФ

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Дроны СБУ поразили НПЗ и крупнейшую нефтеперекачивающую станцию РФ

Sasha Maslov

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 17 февраля беспилотники Службы безопасности и обороны и Сил спецопераций ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источники.

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В районе Ильского НПЗ прогремело не менее 20 взрывов, что подтвердили местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой $50 млн.

Второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС Кропоткинская, которая является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ. В результате атаки ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

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