Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать никаких соглашений по стране, принятых без ее участия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать. И если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали об этом публично говорить. И они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы".

Также Зеленский отметил, что во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому это может удаться - снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, если он поставил цель - он сможет. Я хотел бы, чтобы он смог бы снизить цены. Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны. Очень сильно. И может, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны, и поставит Путина в слабую ситуацию".

Ранее стало известно, что Россия отправила на переговоры в Саудовскую Аравию главу МИД Сергея Лаврова и помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова.