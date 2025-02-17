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Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США

Общие новости
Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать никаких соглашений по стране, принятых без ее участия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать.

И если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали об этом публично говорить. И они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы".

Также Зеленский отметил, что во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому это может удаться - снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, если он поставил цель - он сможет. Я хотел бы, чтобы он смог бы снизить цены. Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны. Очень сильно. И может, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны, и поставит Путина в слабую ситуацию".

Ранее стало известно, что Россия отправила на переговоры в Саудовскую Аравию главу МИД Сергея Лаврова и помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова.

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Украина США Саудовская Аравия Владимир Зеленский переговоры Украины с рф война с россией
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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
17.02.2025 в 15:11
Вся эта ситуация выглядит максимально удручающе. И я не про сами переговоры, а про то как зеля бесится из-за факта, что его просто игнорируют.
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Комментарии 10
kalan-86 (Анкара)
17.02.2025 в 15:11
Вся эта ситуация выглядит максимально удручающе. И я не про сами переговоры, а про то как зеля бесится из-за факта, что его просто игнорируют.
Ответить
3
6
fanatSD (донецк)
17.02.2025 в 15:39
тебя не спросили беженец
Ответить
0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 15:45
Да что же вы беженцы думаете, что все в этом мире беженцы? Я знаю ответ, ты просто тупой.
 
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 15:43
kalan-86 (Анкара) Они своим присутствием только все портят.
Ответить
1
0
fatov1986 (Лондон)
17.02.2025 в 15:03
Он не может участвовать - он не настоящий! Он голый
Ответить
3
7
oda1979 (Запорожье)
17.02.2025 в 15:07
купи мозги
Ответить
7
4
fanatSD (донецк)
17.02.2025 в 15:38
на болотах есть "лондон"?подстилка ватная
Ответить
0
2
avatar
Bаrcelinius
17.02.2025 в 14:58
Уже даже не смешно. И даже жирным шрифтом уже не обводят.
Ответить
2
4
oda1979 (Запорожье)
17.02.2025 в 15:08
оно и понятно. ты ж тупой. Нет не так. ты ж очень тупой.
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6
4
fanatSD (донецк)
17.02.2025 в 15:35
петух из биробиджана не кукарекай.
Ответить
4
2

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