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Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский

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Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности участия Китая в мирных переговорах. Об этом он сказал во время видеоконференции с журналистами.

"Важно нам говорить и привлекать Китай. Способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется впервые, заинтересованность Китая. И я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно, когда страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине, и давить на Россию закончить войну.

Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", - подчеркнул Зеленский.

15 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 15:41
«Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина» ….. по этой причине туда не приглашали импотента Европу.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 15:41
«Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина» ….. по этой причине туда не приглашали импотента Европу.
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