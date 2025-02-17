Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский
Замена Евросоюзу или дополнение?
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности участия Китая в мирных переговорах. Об этом он сказал во время видеоконференции с журналистами.
"Важно нам говорить и привлекать Китай. Способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется впервые, заинтересованность Китая. И я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно, когда страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине, и давить на Россию закончить войну.
Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", - подчеркнул Зеленский.
15 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Мечты сбываются". Судаков поделился снимком из детства со знаковым футболистом
- Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных
- Двойных стандартов нет. Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут пересекать границу
- Инсайдер объявил сумму, полученную Рухом за продажу футболистов Карпатам
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Экс-тренер Металлиста: Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду
Комментарии 1