Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности участия Китая в мирных переговорах. Об этом он сказал во время видеоконференции с журналистами.

"Важно нам говорить и привлекать Китай. Способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется впервые, заинтересованность Китая. И я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно, когда страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине, и давить на Россию закончить войну.

Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", - подчеркнул Зеленский.