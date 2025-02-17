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Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине

Общие новости

Лавров отправится на переговоры в Саудовской Аравии

Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представителям Европы нет места за столом переговоров по завершению войны в Украине.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

По словам Лаврова, если Европа будет "выциживать" замораживание конфликта в Украине, то ее представителям за столом переговоров делать нечего.

"Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования", - заверил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

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Комментарии
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 17:15
Когда дипломат говорит "нет", он говорит "да'.
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 17:15
Когда дипломат говорит "нет", он говорит "да'.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
17.02.2025 в 17:34
барсел@х, по тупости ты начинаешь уверенно догонять шарлотку.
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0
0
Romanik2806 (Киев)
17.02.2025 в 16:46
Тоді немає смислу і зустрічаться. Це тимчасове перемиря кому потрібне? Правильно Пуйлу, щоб за 3 -5 років зробить армію ще сильнішу, на наших же територіях. Краще Трампуша санкції такі б зробив, щоб Пуйло армію не зміг зробить, а їхні люди з голоду почали помирать. Китай дві імперії не прокормить.
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oda1979 (Запорожье)
17.02.2025 в 17:36
слушай, эта вся бодяга будет длиться еще пару месяцев точно. Зеля же сказал, без гарантий безопасности все идут в сад.
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 16:37
Коли ж ти здохнеш, коняка...
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Василь з конопель (Амстердам )
17.02.2025 в 17:28
Тоді і коли путлєр скоріше за все.
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Matachorros (Chicago)
17.02.2025 в 16:18
Тебя забыли спросить, лошадь гнилая
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