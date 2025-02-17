Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине

Представителям Европы нет места за столом переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

По словам Лаврова, если Европа будет "выциживать" замораживание конфликта в Украине, то ее представителям за столом переговоров делать нечего.

"Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования", - заверил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.