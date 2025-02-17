Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
Лавров отправится на переговоры в Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представителям Европы нет места за столом переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.
По словам Лаврова, если Европа будет "выциживать" замораживание конфликта в Украине, то ее представителям за столом переговоров делать нечего.
"Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования", - заверил Лавров.
Ранее сообщалось, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
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