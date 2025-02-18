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Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля

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А также "Реал" рассматривает возможность сменить чемпионат

Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля

vorskla.com.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 февраля

Малиновский возвращается к заявке Дженоа

В заключительном матче 25-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимал "Венецию". Восстановившийся после серьезной травмы украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский попал в заявку команды на эту игру. Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). Игра 25-го тура завершилась победой хозяев поля – 2:0. Руслан Малиновский всю игру просидел в запасе.

Минимальная победа Барселоны

В матче 24-го тура Примеры встречались "Барселона" и "Райо Вальекано". Игра завершилась минимальной победой каталонцев – 1:0. Три очка хозяевам поля принес гол с пенальти Левандовски."Барселона" набрала 51 очко и вместе с "Реалом" возглавляет турнирную таблицу. "Райо Вальекано" остался на 6-й позиции с 35-ю очком в активе.

Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат


"Реал Мадрид" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого радикального решения является продолжительный конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом. Об этом пишет испанское издание Sport. Как возможные варианты нового чемпионата руководство "Реала" рассматривает: Бундеслигу, Серию А и Лигу 1.

Капитан Колоса официально продлил контракт с клубом

Защитник и капитан "Колоса" Валерий Бондаренко пролонгировал действующий контракт с клубом, сообщает официальный сайт "хлеборобов". Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий договор действовал до июня 2025 года.

Ворскла арендовала Евгения Пасича

"Ворскла" официально объявила о переходе 31-летнего полузащитника "Металлиста 1925" Евгения Пасича. Полтавский клуб арендовал игрока до конца сезона. В текущем сезоне Евгений сыграл десять матчей в Первой лиге.

УПЛ ТВ, Setanta и MEGOGO близки к соглашению по обмену контентом, - источник

Украинский комментатор Владимир Зверов в эфире своей авторской программы на ПРОФУТБОЛ Digital рассказал, что Setanta, MEGOGO и УПЛ ТВ в ближайшее время могут достичь соглашения об обмене контентом. В УПЛ ТВ может быть сконцентрирован даже доступ к европейскому футболу.

Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925

28-летний центрхав "Металлиста 1925" Игорь Когут прибыл в расположение "Черноморца". Как сообщает ТаТоТаке, "моряки" планируют до конца сезона арендовать универсального атакующего хавбека.

Милан продлит контракт с ключевым игроком команды

Итальянский "Милан" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "россонери" подготовило все необходимые документы для нового контракта Майка Меньяна с "Миланом" до июня 2028 года. Настоящее соглашение включает опцию продления на еще один год.

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