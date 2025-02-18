Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 февраля

В заключительном матче 25-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимал "Венецию". Восстановившийся после серьезной травмы украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский попал в заявку команды на эту игру. Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). Игра 25-го тура завершилась победой хозяев поля – 2:0. Руслан Малиновский всю игру просидел в запасе.

В матче 24-го тура Примеры встречались "Барселона" и "Райо Вальекано". Игра завершилась минимальной победой каталонцев – 1:0. Три очка хозяевам поля принес гол с пенальти Левандовски."Барселона" набрала 51 очко и вместе с "Реалом" возглавляет турнирную таблицу. "Райо Вальекано" остался на 6-й позиции с 35-ю очком в активе.



"Реал Мадрид" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной такого радикального решения является продолжительный конфликт с президентом лиги Хавьером Тебасом. Об этом пишет испанское издание Sport. Как возможные варианты нового чемпионата руководство "Реала" рассматривает: Бундеслигу, Серию А и Лигу 1.

Защитник и капитан "Колоса" Валерий Бондаренко пролонгировал действующий контракт с клубом, сообщает официальный сайт "хлеборобов". Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий договор действовал до июня 2025 года.

"Ворскла" официально объявила о переходе 31-летнего полузащитника "Металлиста 1925" Евгения Пасича. Полтавский клуб арендовал игрока до конца сезона. В текущем сезоне Евгений сыграл десять матчей в Первой лиге.

Украинский комментатор Владимир Зверов в эфире своей авторской программы на ПРОФУТБОЛ Digital рассказал, что Setanta, MEGOGO и УПЛ ТВ в ближайшее время могут достичь соглашения об обмене контентом. В УПЛ ТВ может быть сконцентрирован даже доступ к европейскому футболу.

28-летний центрхав "Металлиста 1925" Игорь Когут прибыл в расположение "Черноморца". Как сообщает ТаТоТаке, "моряки" планируют до конца сезона арендовать универсального атакующего хавбека.

Итальянский "Милан" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "россонери" подготовило все необходимые документы для нового контракта Майка Меньяна с "Миланом" до июня 2028 года. Настоящее соглашение включает опцию продления на еще один год.