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Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"

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Очередной скандальный инсайд от Игоря Бурбаса

Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"

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Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что в отделе маркетинга Украинской ассоциации футбола работает человек, который на протяжении 2015-2020 годов играл в так называемом "чемпионате ДНР".

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"В отделе маркетинга УАФ работает такой персонаж, как Вадим Дробашко. Этот человек в 2015-2020 годах играл в чемпионате ДНР. Причем это открытые данные, он выступал за свою родную команду из Харцызска.

Он также находится в списке людей на выезд в Испанию, где сборная Украины проведет свой ближайший матч с Бельгией", – сказал Игорь Бурбас в программе YouTube-канала "BurBuzz".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:25
А БурбаZ у нас кто?
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4
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Комментарии 9
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:25
А БурбаZ у нас кто?
Ответить
0
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 18:35
Пархата наволоч ! Яка різниця, хто вас путінські глисти, викриває ???
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:46
А рашистскую букву Z он накуя в конце фамилии пишет, ась?
 
0
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:48
А тем более две. Это шо, знак своим? Мол всё нормально, работаю.
 
0
0
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 17:52
Тоді Пазік повинен в СБУ на допитах сидіти...
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2
2
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:28
Тебя поцриот послушать, так все должны в СБУ сидеть. Шо там с тобой сделали? Дымоход тебе прочистили? Теперь бегаешь коптишь?
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0
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 18:33
Прочистять тобі в СІЗО, пархатий заднєпривідний бабуїн... Ти не сидіть будеш, путініст, будеш на гілляці бовтатись, якщо не перестанеш гадити українцям !
 
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 18:34
Щось ти сьогодні розкукарікався, пархатий обрізаний півник....
 
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Bаrcelinius
17.02.2025 в 18:41
Коротаю время до матча Барса-Райо. Вы ж анонс в подвал спустили, в "испанию". не повесили, так бы щас о футболе разговаривал. А больше тем, где бы люди (нелюди) собирались нету
 
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