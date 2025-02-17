Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что в отделе маркетинга Украинской ассоциации футбола работает человек, который на протяжении 2015-2020 годов играл в так называемом "чемпионате ДНР".

"В отделе маркетинга УАФ работает такой персонаж, как Вадим Дробашко. Этот человек в 2015-2020 годах играл в чемпионате ДНР. Причем это открытые данные, он выступал за свою родную команду из Харцызска.

Он также находится в списке людей на выезд в Испанию, где сборная Украины проведет свой ближайший матч с Бельгией", – сказал Игорь Бурбас в программе YouTube-канала "BurBuzz".