Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
Украинские летчики продолжают подготовку для эксплуатации этих самолетов
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В течение шести месяцев около десяти военнослужащих из Украины будут проходить подготовку в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании, где их научат основам навигации и пилотирования на истребителях F-16, а также основам английского языка в рамках программы Interstorm. Украина уже получила от партнеров почти 70 таких самолетов.
Об этом пишет одно из ведущих французских изданий Le Monde.
Отмечается, что они являются четвертой группой украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в Королевских ВВС в рамках программы Interstorm - международной программы, начатой в начале 2023 года британцами и голландцами и организованной на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.
Участие также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку британцы не имеют собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: обучение украинских пилотов основ навигации и пилотирования боевых самолетов, а также обучение английскому языку.
Le Monde и четыре другие европейские СМИ пообщались с этими студентами-пилотами, не называя их имен из соображений безопасности.
"Эти молодые люди были отобраны украинской армией после четырех лет обучения в военно-воздушной академии и уже успели немного полетать на самолетах советского типа (L-39 чешского производства). В течение шести месяцев в Великобритании они проходят дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Их подготовка также включает интенсивные курсы английского языка и шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor", - пишет издание.
Их обучение длится в целом восемнадцать месяцев - почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.
"Очевидно, идея заключается в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно скорее, поскольку Украина получила почти 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", - отмечают журналисты.
Украинские студенты-пилоты говорят, что готовы защищать свою страну: "Когда видишь видео того, что россияне делают с нашими людьми, это сводит с ума. Мы должны защитить нашу нацию, нашу землю и нашу культуру".
"F-16 позволят нам эффективнее охотиться на вражеские самолеты, они имеют лучший радар и будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема - это ракеты и беспилотники, которые атакуют наши электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне", - отметил один из украинцев, по имени Иван.
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